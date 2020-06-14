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14 июня • обновлено в 04:52
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Молодая и еще неизвестная Мэрил Стрип: в сети опять всплыло архивное фото актрисы в метро

1.5т
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В сети показали архивное фото американской актрисы Мэрил Стрип. Ее запечатлели во время езды в метро Нью-Йорка.

Кадр был выложен в Twitter "Историческое фото". Он датируется 1981 годом. В это время Стрип еще не была такой популярной.

Мэрил Стрип

Мэрил Стрип

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Фото сделал Тед Тай. На нем молодая актриса стоит в вагоне метро, стены которого изрядно обрисованы граффити.

Молодая и еще неизвестная Мэрил Стрип: всплыло архивное фото актрисы в метро

Причем, об этом снимке часто вспоминают поклонники. Было даже предположение, что актриса ехала тогда как раз после неудачных проб для съемок в фильме "Кинг-Конг". Однако, на самом деле, снимок сделан спустя несколько лет после работы над этой картиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мэрил Стрип в 2017 году вступила в перепалку с главой США Дональдом Трампом и стала героиней соцсетей.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Мэрил Стрип
Место
США Нью-Йорк
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