Молодая дочь Абрамовича показала огромную грудь: сексуальное фото

24-летняя дочь всемирно известного миллиардера Романа Абрамовича София показала пышную грудь на фото.

Так, девушка продемонстрировала пикантный снимок на личной странице в Instagram. Она уточнила, что фото было сделано ночью.

"Единственное фото с прошлой ночи", – загадочно подписала фотографию София.

Поклонники девушки в сети пришли в восторг от горячего кадра, о чем они написали в комментариях. Многие отметили, что Абрамович шикарно выглядит, другие же подчеркнули, что у Софии "красивые близняшки", очевидно намекая на большую грудь девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя София Абрамович показала откровенные снимки из отдыха на Мальдивах. Она позировала в открытых купальниках в довольно смелых позах.

О том, сколько теоретически могла потратить София Абрамович на свой отпуск на Мальдивах читайте по этой ссылке.

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