МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Молодая дочь Абрамовича показала огромную грудь: сексуальное фото

144Читать материал на украинском

24-летняя дочь всемирно известного миллиардера Романа Абрамовича София показала пышную грудь на фото.

Так, девушка продемонстрировала пикантный снимок на личной странице в Instagram. Она уточнила, что фото было сделано ночью.

"Единственное фото с прошлой ночи", – загадочно подписала фотографию София.

Новости
Обманул всех? СМИ указали на странность в разводе Абрамовича

Поклонники девушки в сети пришли в восторг от горячего кадра, о чем они написали в комментариях. Многие отметили, что Абрамович шикарно выглядит, другие же подчеркнули, что у Софии "красивые близняшки", очевидно намекая на большую грудь девушки.

Молодая дочь Абрамовича показала огромную грудь: сексуальное фото
Молодая дочь Абрамовича показала огромную грудь: сексуальное фото
Молодая дочь Абрамовича показала огромную грудь: сексуальное фото
Молодая дочь Абрамовича показала огромную грудь: сексуальное фото
Молодая дочь Абрамовича показала огромную грудь: сексуальное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя София Абрамович показала откровенные снимки из отдыха на Мальдивах. Она позировала в открытых купальниках в довольно смелых позах.

О том, сколько теоретически могла потратить София Абрамович на свой отпуск на Мальдивах читайте по этой ссылке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Роман Абрамович
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения