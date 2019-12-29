Молится о ребенке? Молодая жена Петросяна посетила необычную святыню

Новоиспеченная супруга российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова посетила необычную святыню в Германии.

Фото девушка выложила в социальную сеть Instagram.

Татьяна Брухунова goodhouse.ru

Брухунова на своей странице выложила информацию о чудотворной статуе, хранящейся в духовном центре в Баварии.

"Первые упоминания в летописях об этом месте относятся к VIII веку. В 700 году была построена небольшая церковь, посвященная Богоматери, — часовня Благодати. В 1330 году монахи из соседнего монастыря привезли вырезанную из липы статую Мадонны с Младенцем работы неизвестного мастера и поместили ее в главный алтарь часовни. Со временем или от свечной копоти, или в результате реакции серебра (статуя имеет серебряный оклад) с красками деревянная фигура почернела. Так она получила свое неофициальное название — "черная Мадонна", - написала жена Петросяна.

Брухунова отметила, что статуя считается чудотворной и помогает с рождением детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова написала в своем Instagram, что постоянно поддается нападкам из-за романа с Петросяном, ведь многих возмущает ее возраст и тот факт, что она практически заменила в его жизни юмористку Елену Степаненко.

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