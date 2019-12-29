Молится о ребенке? Молодая жена Петросяна посетила необычную святыню

Новоиспеченная супруга российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова посетила необычную святыню в Германии.
Фото девушка выложила в социальную сеть Instagram.
Татьяна Брухунова
goodhouse.ru
Брухунова на своей странице выложила информацию о чудотворной статуе, хранящейся в духовном центре в Баварии.
"Первые упоминания в летописях об этом месте относятся к VIII веку. В 700 году была построена небольшая церковь, посвященная Богоматери, — часовня Благодати. В 1330 году монахи из соседнего монастыря привезли вырезанную из липы статую Мадонны с Младенцем работы неизвестного мастера и поместили ее в главный алтарь часовни. Со временем или от свечной копоти, или в результате реакции серебра (статуя имеет серебряный оклад) с красками деревянная фигура почернела. Так она получила свое неофициальное название — "черная Мадонна", - написала жена Петросяна.
Брухунова отметила, что статуя считается чудотворной и помогает с рождением детей.
Более 1250 лет Альтёттинг считается духовным центром Баварии, а в течение последних 500 лет – самым значительным местом паломничества в Германии для поклонения чудотворной статуе Девы Марии на месте явления Матери Божией. Так называемая "Черная Мадонна" (лицо Богородицы почернело от копоти, оставленной свечами) хранится в крохотной восьмиугольной часовне Благодати, которая находится в сeредине величественной внешней часовни – на городской площади. Этот религиозный центр, несмотря на свои скромные размеры, известен далеко за пределами Германии как одно из мест Явления Девы Марии, самое раннее, о котором сохранились сведения. Первые упоминания в летописях об этом месте относятся к VIII веку. Приблизительно в это же время в 700 году была построена небольшая церковь, посвященная Богоматери - Gnadenkapelle (часовня Благодати) . В 1330 году монахи из соседнего монастыря Райтенгаслах привезли из Бургундии вырезанную из липы статую Мадонны с Младенцем работы неизвестного мастера и поместили ее в главный алтарь часовни. Со временем или от свечной копоти, или в результате реакции серебра (статуя имеет серябряный оклад) с красками, деревянная фигура почернела. Так она получила свое неофициальное название - "черная Мадонна". В 1489 году у одной из жительниц города в ручье утонул трехлетний сын. Мать, убитая горем, принесла тельце своего ребенка на алтарь к "черной Мадонне" и начала молить Ее о чуде. И чудо случилось: Богородица явилась в своей часовне и воскресила ребенка. Потом, говорят, этот ребенок стал священником. Статуя "черной Мадонны" стала считаться чудотворной, а Альтёттинг превратился в один из центров паломничества. Исцеленные и спасенные стали приносить в дар Мадонне картины, на которых изображались сцены чудес, совершенных Ею. Сейчас таких картин, написанных по обету, насчитывается уже более 2000, ими увешаны стены и потолок в галерее вокруг часовни. А старожилы Альтёттинга поведают вам о еще одном, относительно недавнем, чуде: когда в 1945 году англо-американские войска бомбили Баварию (в том числе и Альтёттинг) на часовню и здания вокруг нее не упало ни одной бомбы. Вот уж действительно Богородица сохранила. #альтеттинг #чернаямадонна
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Татьяна Брухунова написала в своем Instagram, что постоянно поддается нападкам из-за романа с Петросяном, ведь многих возмущает ее возраст и тот факт, что она практически заменила в его жизни юмористку Елену Степаненко.
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