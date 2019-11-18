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18 ноября • обновлено в 12:40
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"Молчим из-за Платона": Кудрявцева пригрозила Шепелеву после публичной насмешки

1.4т
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Муж российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака головного мозга, телеведущий Дмитрий Шепелев публично посмеялся над телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Так, в своем Instagram Шепелев опубликовал фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой, которой недавно сделал предложение. В комментариях под публикацией одна из подписчиц обвинила телеведущего в нетрадиционной ориентации, на что шоумен ответил:

"Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла".

"Молчим из-за Платона": Кудрявцева пригрозила Шепелеву после публичной насмешки
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Многие пришли к выводу, что таким ответов Шепелев намекнул на роман Кудрявцевой с Лазаревым, о нетрадиционной ориентации которого уже давно говорят в росСМИ.

Лера не стала молчать и отреагировала на насмешку Дмитрия в своем Instagram:

"Сегодня три новости узнала: что ты есть в Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона".

"Молчим из-за Платона": Кудрявцева пригрозила Шепелеву после публичной насмешки
Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев

СтарХит

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев впервые официально показал свою возлюбленную, дизайнера Екатерину Тулупову.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персоны
Лера Кудрявцева Дмитрий Шепелев
Место
Россия
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