"Молчим из-за Платона": Кудрявцева пригрозила Шепелеву после публичной насмешки

Муж российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака головного мозга, телеведущий Дмитрий Шепелев публично посмеялся над телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Так, в своем Instagram Шепелев опубликовал фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой, которой недавно сделал предложение. В комментариях под публикацией одна из подписчиц обвинила телеведущего в нетрадиционной ориентации, на что шоумен ответил:

"Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла".

Многие пришли к выводу, что таким ответов Шепелев намекнул на роман Кудрявцевой с Лазаревым, о нетрадиционной ориентации которого уже давно говорят в росСМИ.

Лера не стала молчать и отреагировала на насмешку Дмитрия в своем Instagram:

"Сегодня три новости узнала: что ты есть в Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона".

Дмитрий Шепелев СтарХит

Лера Кудрявцева КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев впервые официально показал свою возлюбленную, дизайнера Екатерину Тулупову.

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