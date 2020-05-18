"Молчала много лет!" Кароль заинтриговала поклонников пикантным фото

Кристина Долматова Люди 16:20, 18.05.2020

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком и заявила, что приготовила для них "особенные сюрпризы".

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в полупрозрачном платье-кольчуге серебристого цвета.

Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol

"Сцена – моя страсть, покой – мое вдохновение. Я приготовила вам особенные сюрпризы о том, о чем молчала много лет", – написала Кароль.

Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком. На нем звезда позировала в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги.

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