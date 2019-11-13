Мокрая российская певица взбудоражила сеть пикантным фото

Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина, которой приписывают роман с продюсером Максом Фадеевым, поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Звезда отправилась в баню, где позировала в слитном купальнике, продемонстрировав ягодицы, а фото поделилась в Instagram.

"Эта баня – такой кайф. Раньше не понимала прикола в парилках. И казалось, что такая тема чисто для пацанов. Вчера попробовала первый раз и могу сказать, что это очень круто. Контраст температур дает нереальные ощущения. Голова очищается от всех мыслей, ловишь полный дзен и расслабление во всем теле. Это именно то, что мне нужно сейчас после всех нагрузок", – поделилась впечатлениями она.

Серябкина в бане показала ягодицы instagram/seryabkina

Поклонники оценили фигуру Серябкиной, а также необычную баню. Звезда лежала в котле на дровах с еловыми ветками.

"Секси попка", "Полный релакс", "Кайфовая", "Какая эстетичная банька там", "Красивая", "Фотка – огонь", "Правильно, баня всех бесов изгоняет", – отреагировали пользователи.

Серябкина в бане instagram/seryabkina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина взбудоражила поклонников серией пикантных фото, на которых позировала в коротеньком топе, обнажающем аппетитные формы.

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