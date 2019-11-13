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14 ноября • обновлено в 01:53
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Мокрая российская певица взбудоражила сеть пикантным фото

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Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина, которой приписывают роман с продюсером Максом Фадеевым, поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Звезда отправилась в баню, где позировала в слитном купальнике, продемонстрировав ягодицы, а фото поделилась в Instagram.

"Эта баня – такой кайф. Раньше не понимала прикола в парилках. И казалось, что такая тема чисто для пацанов. Вчера попробовала первый раз и могу сказать, что это очень круто. Контраст температур дает нереальные ощущения. Голова очищается от всех мыслей, ловишь полный дзен и расслабление во всем теле. Это именно то, что мне нужно сейчас после всех нагрузок", – поделилась впечатлениями она.

Серябкина в бане показала ягодицы

Серябкина в бане показала ягодицы

instagram/seryabkina

Поклонники оценили фигуру Серябкиной, а также необычную баню. Звезда лежала в котле на дровах с еловыми ветками.

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"Секси попка", "Полный релакс", "Кайфовая", "Какая эстетичная банька там", "Красивая", "Фотка – огонь", "Правильно, баня всех бесов изгоняет", – отреагировали пользователи.

Серябкина в бане

Серябкина в бане

instagram/seryabkina

Мокрая российская певица взбудоражила сеть пикантным фото
Мокрая российская певица взбудоражила сеть пикантным фото
Мокрая российская певица взбудоражила сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина взбудоражила поклонников серией пикантных фото, на которых позировала в коротеньком топе, обнажающем аппетитные формы.

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Персона
Serebro
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия
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