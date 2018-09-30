МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь

3.8тЧитать материал на украинском

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева восхитила фанатов пикантными фото, где акцентирует внимание на своем пышном бюсте.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала два снимка, на которых позирует полуобнаженной, при этом лежа в воде.

Ее подписчики активно отреагировали на соблазнительные фотографии и оставили под ними множество лестных комплиментов.

Новости
"Грудь шикарна": Даша Астафьева в образе Лары Крофт восхитила поклонников глубоким декольте
Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь

instagram.com/da_astafieva

Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь

instagram.com/da_astafieva

"Потому что нельзя быть красивой такой", "Завораживает", "Самая сексуальная украинская актриса", "Нереальный кадр!" "Божественно", "Очень хорошо, но я себе только представляю, как это смешно выглядело со стороны", "Боже, показалось, как тело в полиэтилене!.. Пора прекращать смотреть детективы..." - пишут в комментариях.

Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь
Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь
Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь
Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь
Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь
Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь
Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева выложила новую порцию откровенных фотографий. Она опубликована снимки, на которых позирует в прозрачном белье.

Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Объекты
шоу-бизнесфотографииInstagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
5
Смешно
2
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги