Мокрая Даша Астафьева засветила обнаженную грудь

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева восхитила фанатов пикантными фото, где акцентирует внимание на своем пышном бюсте.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала два снимка, на которых позирует полуобнаженной, при этом лежа в воде.

Ее подписчики активно отреагировали на соблазнительные фотографии и оставили под ними множество лестных комплиментов.

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

"Потому что нельзя быть красивой такой", "Завораживает", "Самая сексуальная украинская актриса", "Нереальный кадр!" "Божественно", "Очень хорошо, но я себе только представляю, как это смешно выглядело со стороны", "Боже, показалось, как тело в полиэтилене!.. Пора прекращать смотреть детективы..." - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева выложила новую порцию откровенных фотографий. Она опубликована снимки, на которых позирует в прозрачном белье.