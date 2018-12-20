''Мой великий друг'': Пугачеву и Путина вместе заметили в театре

Российская певица Алла Пугачева и президент РФ Владимир Путин посетили юбилей актрисы и режисера Галины Волчек. Свой день рождения она праздновала в московском театре "Современник".

Отметим, что на мероприятии также присутствовала дочь Пугачевой Кристина Орбакайте и актер Михаил Ефремов и Кирилл Сафонов. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Фото: официальный сайт Кремля

"Президент решил и лично навестить Волчек, чтобы вручить ей букет цветов и памятную книгу. Художественный руководитель "Современника" и Владимир Владимирович побеседовали несколько минут, обсудив не только праздник в честь прославленного режиссера, но еще и важные вопросы, касающиеся российской культуры. Разумеется, мероприятие не смогла пропустить и близкая подруга Волчек Алла Пугачева. Две легендарные звезды общаются уже много лет, часто появляясь вместе на светских мероприятиях и семейных праздниках", - пишет издание.

"Поздравляю мою любимую Галину Волчек с Днем Рождения", - написала Орбакайте.

"С Днем рождения, мой Великий Друг!", - написал Сафонов на своей странице в Instagram.

Также, на юбилее режисера присутствовали Валерий Сюткин, Михаил Ефремов и Сергей Гармаш.

"Поздравили Галину Борисовну Волчек с Днем Рождения и театр "Современник" с возвращением на Чистые пруды после трёхлетнего ремонта", - написал Сюткин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские СМИ рассказали о связи примадонны Аллы Пугачевой со скандальным российским рокером, фронтменом группы "Алиса" Константином Кинчевым. По словам близкой подруги Кинчева Иветты Тыркиной, Пугачева много лет назад испытывала симпатию к молодому музыканту и пыталась "вербовать" его в свой коллектив.