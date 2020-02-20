"Мой мир рухнул": бывшая девушка принца Гарри оставила эмоциональное письмо перед смертью

Известная британская телеведущая Кэролайн Флэк, которая в 2009 году встречалась с принцем Гарри, 15 февраля покончила жизнь самоубийством. После смерти девушки ее родственники опубликовали ее эмоциональные письма.

Отметим, что Флэк подозревали в нанесении телесных повреждений своему 27-летнему парню. В письмах она сообщала, что не виновна, пишет Daily Mail.

instagram.com/carolineflack

В последнем сообщении телеведущая настаивала на своей невиновности.

"Это было несчастным случаем. Я не являюсь домашним насильником. Мой мир рухнул. Все мое будущее было сметено из-под ног в течение 24 часов после ареста", — писала Флэк.

instagram.com/carolineflack

"Мы поссорились… Авария… Кровь… На снимках, которые кто-то продал газетам, была моя кровь. Это что-то очень печальное и очень личное. Причина, по которой я говорю сегодня, заключается в том, что моя семья больше не может терпеть это. Я потеряла свою работу, свою жизнь и способность говорить. Правда была вырвана из моих рук и использована как развлечение. Я не могу каждый день прятаться, когда мне велят никому ничего не говорить и ни с кем не разговаривать. Мне так жаль мою семью из-за того, что я навлекла на них. Мне стыдно за то, что пришлось пережить моим друзьям. Я не думаю о том, как мне вернуть свою карьеру. Я думаю о том, как мне вернуть свою жизнь и жизнь моей семьи", — эмоционально высказалась Кэролайн.

instagram.com/carolineflack

instagram.com/carolineflack

Как ранее писал OBOZREVATEL, зрители популярного в Великобританиий реалити-шоу "Остров любви" потребовали от канала ITV отказаться от дальнейших съемок программы после самоубийства ведущей Кэролайн Флэк.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.