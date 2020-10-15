Моисеев – о своем "тяжелом" состоянии: я уже давно не артист, а пенсионер

Российский певец Борис Моисеев опроверг слухи о своем якобы плохом состоянии здоровья и тяжелом финансовом положении.

Подобные разговоры появились после того, как 10 лет назад у Бориса Михайловича случился инсульт. Певец редко появляется на светских мероприятиях и почти не выходит из дома, пишет Starhit.

По словам Моисеева, он уже давно не артист, а пенсионер, который хочет спокойной жизни.

"Живу обычной жизнью, недавно вот занимался зубами – подлечил. В банк ходил по делам, требовалось личное присутствие. Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь", – рассказал певец.

Борис Моисеев. Источник: Starhit

На сегодняшний день артист чувствует себя нормально. Директор певца Сергей Горох каждый день навещает своего друга. Он также развеял слухи о плачевном состоянии и нищете музыканта.

"Передвигается он самостоятельно, сам себя обслуживает. Периодически ему звонят друзья, телефон всегда доступен. Алла Борисовна собиралась приехать в гости, прочитав тревожные вести в интернете. Но, созвонившись с давним товарищем, поняла, что беспокоиться не о чем, пригласила его к себе в замок", – сообщил Горох.

Борис Моисеев, Максим Галкин и Алла Пугачева. Источник: Starhit

Он добавил, что у Моисеева на данный момент хорошая пенсия с надбавкой 30 тысяч рублей. Кроме того, артист дополнительно получает авторские отчисления за песни, которые до сих пор звучат на телевидении и радиостанциях.

"У него не так много трат – в дорогих вещах нет необходимости, как и в каких-то предметах роскоши. Живет достойно, ни у кого ни разу денег не занимал. Ту же историю с зубами, которые недавно делал, оплатил сам, я вообще узнал постфактум, что лечение обошлось так недешево", – подчеркнул директор певца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инсайдеры пустили слух, что состояние здоровья российского певца Бориса Моисеева сильно ухудшилось. По их словам, артист прикован к постели и не может восстановиться после инсульта.