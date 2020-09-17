Моисеев находится в тяжелом состоянии: артист прикован к постели

Состояние здоровья российского певца Бориса Моисеева сильно ухудшилось – артист прикован к постели.

Об этом сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на адвоката Тамару Пухову. По данным инсайдеров, Моисеев не может восстановиться после инсульта.

"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", – заявила Пухова.

Кроме того, по словам адвоката, артист также испытывает серьезные финансовые трудности, так как накопленные средства идут на лечение. При этом "звездные" друзья певцу не помогают, а пенсия у него небольшая.

Борис Моисеев. versiya.info

"Да, мне сообщили, что Борис испытывает финансовые затруднения. У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет. Я разговаривала с человеком, который вхож в его семью. Он в возрасте, взять на себя все расходы не может. А почему этого не делают звездные друзья Бориса, непонятно. Тем более, что Моисееву нужно совсем немного. Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход", – подытожила Пухова.

Напомним, в 2010 году у Бориса Моисеева произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым. У него случилась остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. Однако в 2015 году у него случился повторный инсульт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Борис Моисеев вынужден распродавать свое имущество. На этот шаг он решился из-за отсутствия доходов.