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"Могу стать отцом": 68-летний Газманов заговорил об еще одном ребенке

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68-летний российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма, заговорил об еще одном ребенке.

Мужчина заявил, что теоретически он еще может стать отцом, но не хочет этого. Об этом сообщает "СтарХит".

Олег Газманов

Олег Газманов

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"Теоретически, в плане физиологии, я еще могу стать отцом, но вот в реальности нет мыслей о прибавлении. Я ведь уже трижды папа, свой минимум по этой части давно выполнил. Так что о новых детях речи не идет, хотя журналисты постоянно что-то за меня решают, мыслят какими-то странными категориями!" — заявил певец.

Олег Газманов

Олег Газманов

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Отметим, у Газманова уже есть трое детей: старшему сыну Газманова Родиону — 38 лет, среднему Филиппу — 21. Самая младшая в семействе — 15-летняя дочь Марианна.

Как ранее писал OBOZREVATEL, запрещенный СБУ российский певец Олег Газманов рассказал о серьезной болезни. У артиста обнаружили опухоль в горле. Так, по словам Газманова, рак поразил голосовые связки. Именно поэтому ему даже пришлось на некоторое время прекратить свои выступления.

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Персона
Олег Газманов
Место
Россия
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