''Могу потерять слух'': DZIDZIO рассказал о травме после нападения

Украинский музыкант Михаил Хома рассказал подробности о своем состоянии здоровья. Мужчина заявил, что он отменяет все новогодние концерты и корпоративы, поскольку врачи диагностировали у него разрыв барабанной перепонки.

Он отметил, что вчера, 28 декабря на него напали восемь человек во главе с Михаилом Мишковым. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

facebook.com/mykhaylo.khoma.52

"Я хочу обратиться ко всем и рассказать ситуацию, которая вчера произошла со мной. Перед эфиром на радио на меня напала шайка бандитов, это было около 8 человек неславянской внешности во главе с Михаилом Мишковым, который по моему мнению, является в преступном сговоре с Олегом Турком", - сообщил артист.

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Хома отметил, что из-за травмы ему придется провести все праздники на больничной койке.

"Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Я нахожусь в больнице и вынужден буду провести все новогодние праздники. Я обращаюсь ко всем нашим концертных партнеров, заказчиков, и прошу простить меня и мою команду, но мы вынуждены отменить все запланированные концерты минимум на месяц, в том числе отменяем корпоративные выступления в Новогоднюю ночь.

Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять", - сказал музыкант.

Главком

В полиции заявили, что знают имена нескольких нападавших.

"Подозреваемым по этому делу считается человек, непосредственно наносивший телесные повреждения пострадавшему. Его зовут Адлан Ясагов. Также по делу проходит водитель второго автомобиля, на котором уезжала группа нападавших. Его зовут Магомед Шаипов", - говорят в НПУ, пишет издание "Вести".

Как сообщал OBOZREVATEL, группа лиц напала на Хому 28 декабря в центре Киева. Ему нанесли телесные повреждения. Представитель артиста рассказала, что инициатором нападения является Михаил Мишков, также назвала вероятные мотивы. Позже в сети появилось первое видео с момента нападения на DZIDZIO.