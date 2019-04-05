''Могу не проснуться'': сын российской звезды рассказал о тяжелой болезни

25-летний приемный сын российского стилиста, эпатажного парикмахера Сергея Зверева, страдает заболеванием легких и задыхается по ночам.

В эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым Зверев-младший признался, что однажды может не проснуться. Сейчас ему необходима помощь отца, чтобы пройти обследование в частной клинике в Москве.

"У меня проблемы с легкими. Я начал просыпаться с удушьями. У меня была астма, которая перешла в другое русло. Я боюсь засыпать, так как могу не проснуться", - рассказал он в студии.

По словам Зверева-младшего, отец воспитывал его по своему образу и подобию, с детства приучая его к гламуру, однако в этом они не сошлись. Несколько лет назад приемный сын ушел от стилиста, женился и стал жить отдельно. Сегодня Зверев-младший продолжает жить в съемной квартире, что не позволяет ему обзавестись собственными детьми. И в этом вопросе он тоже надеется на помощь воспитанника.

Такой же позиции придерживается и биологическая мать парня, домохозяйка из Иркутска Виктория Парфенова. По ее словам, именно Зверев ответственен за то, что у сына нет своего жилья, так как он забрал его из приюта до 18 лет. При этом Зверев-младший до сих пор прописан в трехкомнатной квартире стилиста на Тверской.

В связи с ситуацией парень намерен отправиться в суд и претендовать на долю в этой квартиры, если отец откажется помогать ему приобрести собственное жилье.

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