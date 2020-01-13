Могли не вернуться домой: с известным режиссером из РФ случилось ЧП в Испании

Российскую актрису Инну Чурикову и режиссера Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида. Они могли не вернуться домой, поскольку у них забрали не только деньги, но и документы.

Инцидент произошел в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Глеб Панфилов и Инна Чурикова

Воры украли сумку артистки, в которой находились заграничные паспорта пары, из-за чего супруги с трудом смогли вернуться в Россию. Также были похищены кошелек с деньгами и банковскими картами, iPhone и очки стоимостью 90 тысяч рублей.

Общий ущерб составил четверть миллиона рублей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная российская актриса Елена Яковлева рассказала о том, как пострадала на одном из одесских пляжей.

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