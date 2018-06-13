"Могла потерять руку": яркая Dj и модель попала в страшное ДТП в Киеве

Известная украинская Dj и модель Evka Rox попала в ДТП в центре Киева.

Авария произошла в ночь на 12 июня на улице Антоновича, 43, а из-за другого участника дорожного движения перевернулся спортивный автомобиль Smart, сообщает "Информатор".

По словам полицейских, Smart двигался в четвертом ряду по Антоновича в сторону Ocean Plaza. Перед перекрестком с улицей Лабораторной автомобиль Chevrolet со второй полосы резко повернул в право на Лабораторную. Тем самым он подрезал "малолитражку". Эту информацию подтвердила и пострадавшая — водитель Smart. Но девушка уточнила, что нарушитель на Chevrolet резко повернул с третьего ряда. Модель рассказала, что не заметила авто из-за другой машины, потому резко затормозила и ее "малолитражка" перевернулась.

Девушка прокомментировала аварию в Instagram. "Чуть без руки не осталась", - написала модель.

Evka Rox Instgram

Evka Rox Instgram

По ее словам, перевернутый Smart на крыше пролетел через все полосы к противоположной обочине. Локоть пострадавшей прочесал асфальт. Девушку госпитализировали, в больнице зашили локоть. А прогнозы врачей положительные.

Стоит отметить, что девушка - популярна в сети и часто выкладывает откровенные фото.

Evka Rox Instgram

Evka Rox Instgram

Evka Rox Instgram

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года украинская модель Елизавета Кузьменко, сильно пострадавшая в результате жесткого ДТП в Лос-Анджелесе.