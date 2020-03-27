Могла ли Елизавета II подхватить коронавирус: когда встречалась с носителями

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус COVID-19. Королева Елизавета в последний раз виделась с ним 11 марта.

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После этого, 12 марта королева виделась со своим сыном принцем Чарльзом, у которого также диагностировали заболевание.

Отмечается, что у Бориса Джонсона слабые симптомы и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит.

Как ранее писал OBOZREVATEL, у 71-летнего принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19. В связи с этим его супруга Камилла также прошла тестирование на вирус – он оказался отрицательным. Сейчас пара находится на самоизоляции в поместье в Шотландии.

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