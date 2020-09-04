Могилевскую заподозрили в романе с известным миллионером

Украинскую певицу Наталью Могилевскую заподозрили в романе с известным владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым.

Так, пару заметили на закрытии Недели моды, которое состоялось 3 сентября. Влюбленные весь вечер шутили, смеялись, держались за руки и много фотографировалась, передает издание Viva.

"Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила", – поделилась Могилевская. Правда, официально подтверждать отношения с Рыжовым она не стала.

Наталья Могилевская и Роман Рыжов. viva.ua

Наталья Могилевская и Роман Рыжов. viva.ua

Наталья Могилевская и Роман Рыжов. viva.ua

Напомним: в 2019 году Наталья Могилевская призналась, что она не одинока и у нее есть любимый человек. Однако называть его имя артистка не захотела, объяснив это тем, что "сразу станет ясно, кто он и какова его профессия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская задала вопрос подписчикам о том, на каком языке ей лучше вести проекты: на русском или украинском. Это вызвало бурные споры в сети.