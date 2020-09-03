Певица Наталья Могилевская задала вопрос подписчикам о том, на каком языке ей лучше вести проекты: на русском или украинском. Это вызвало бурные споры в сети.

Соответствующий пост артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Она также поделилась фото, на котором позировала на сцене шоу "Танці з зірками" в леопардовом платье.

"Друзья, хочу обратиться ко всем с вопросом. Как думаете, мне стоит продолжать в проектах говорить на русском языке или переходить постепенно на украинский? Но тогда мы понимаем, что ближайшее время я буду звучать в эфире неидеально", – написала Могилевская.

Могилевская вызвала споры в сети из-за русского языка (Instagram Натальи Могилевской)

Поклонники знаменитости тут же принялись отвечать на ее вопрос. Отметим, что мнения комментаторов разделились, а некоторых публикация Могилевской заметно разозлила.

"Какой-то глупый вопрос. Жить в Украине, быть украинской звездой, сниматься на украинском телевидении и говорить на русском языке? Почему таких вопросов не возникает, например, у немцев или у британцев?", "Говорить на украинском языке – это еще не показатель патриотизма. Во времена СССР мы все говорили на русском языке, ничего зазорного в этом не вижу. Говорите на том языке, на котором вам комфортно", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская сообщила, что прекратила продюсерскую деятельность, а также рассказала о жестокости шоу-бизнеса.