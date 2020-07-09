Могилевская удивила странной позой на пикантном фото

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала обложку нового сингла "Белый самолет", на которой предстала в пикантном образе.

Соответствующее фото звезда разметила на личной странице в Instagram. Отметим, что на нем Могилевская позировала в нежно-голубом мини-платье, продемонстрировав стройные ноги. Кроме того, на снимке Наталья изображена блондинкой, в которую она недавно перевоплотилась.

"Признавайтесь честно, вам не кажется, что платье слишком короткое?" – прокомментировала публикацию Могилевская.

пресс-служба Могилевской

Поклонники неоднозначно оценили кадр певицы: "Очень необычный кадр! Огонь", "Ох, эти ножки", "Это как так выгнуться нужно?", "Уже не знает как привлечь внимание", "Это она позирует или упала?" – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская презентовала мини-фильм под названием "Любовь – это большая сила", в котором она страстно целовалась с мужчиной-красавцем.