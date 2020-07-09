Украинская певица Наталья Могилевская презентовала обложку нового сингла "Белый самолет", на которой предстала в пикантном образе.

Соответствующее фото звезда разметила на личной странице в Instagram. Отметим, что на нем Могилевская позировала в нежно-голубом мини-платье, продемонстрировав стройные ноги. Кроме того, на снимке Наталья изображена блондинкой, в которую она недавно перевоплотилась.

"Признавайтесь честно, вам не кажется, что платье слишком короткое?" – прокомментировала публикацию Могилевская.

пресс-служба Могилевской

Поклонники неоднозначно оценили кадр певицы: "Очень необычный кадр! Огонь", "Ох, эти ножки", "Это как так выгнуться нужно?", "Уже не знает как привлечь внимание", "Это она позирует или упала?" – написали люди.

Могилевская удивила странной позой на пикантном фото

Могилевская удивила странной позой на пикантном фото

Могилевская удивила странной позой на пикантном фото

Могилевская удивила странной позой на пикантном фото

Могилевская удивила странной позой на пикантном фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская презентовала мини-фильм под названием "Любовь – это большая сила", в котором она страстно целовалась с мужчиной-красавцем.