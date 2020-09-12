Могилевская о романе с миллионером: прячьте носовые платки, сердечки и няшки

Украинская певица Наталья Могилевская, которая не так давно спровоцировала слухи о новом романе, поделилась подробностями личной жизни.

В Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала совместное фото с мужчиной, украинским бизнесменом и владельцем местных бутиков Олегом Рыжовым, и отметила, что между ними никакого романа нет.

Могилевская сообщила, что с Рыжовым у них только дружеские отношения. Звезда призналась, что на закрытии Недели моды в Киеве они появились не для того, чтобы пофлиртовать на камеру. Оказывается, Могилевская и миллионер основали совместный проект, который представили на UFW.

"На днях это фото вызвало много вопросов и предположений о том, что за человек рядом. Прячьте носовые платки, сердечки и няшки, это просто мой друг", – опровергла слухи о романе Могилевская.

Наталья Могилевская отреагировала на слухи о романе с Олегом Рыжовым. Instagram Натальи Могилевской

Также в публикации артистка призналась, что Рыжов предложил звезде присоединиться к написанию статей в известном журнале и вести колонку вместе с ним. Знаменитость обратилась за советом к поклонникам, какую тему лучше осветить: смерть, предательство, наркотики, секс и другие

"Как вам тема: А правда, что многие женщины знают об изменах мужа, но закрывают на это глаза. Делают вид, что не в курсе. Или считают что все мужчины полигамны и им типа нужна молодая кровь! Олег, например, говорит, что для мужчины это нормально. Что думаете?" - спросила у пользователей сети звезда.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что Влад Яма впервые рассказал правду о романе с Могилевской.