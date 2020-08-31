Могилевская о пережитой депрессии: я ждала, когда эта жизнь закончится

Украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала, что страдала от депрессии, потому что разочаровалась в себе и своих целях.

Об этом артистка призналась в интервью программе "Життя Відомих Людей". Несколько лет назад она потеряла маму, развелась с мужем и резко поправилась, а деньги и популярность не приносили ей счастья (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Меня заставила жизнь дойти до этого дна, оттолкнуться и стать другим человеком. Я стала жестокой и лицемерной, такое случается с артистами. Я поняла, что за последние 6-12 месяцев не чувствовала ничего, кроме агрессии и терпения. Я терпела и ждала, когда же эта жизнь закончится. Я просто ждала, когда этот ад вообще закончится", – призналась Могилевская.

Наталья Могилевская призналась, что страдала от депрессии pravda.if.ua

Но однажды певица вспомнила, какой девочкой с жаждой к жизни была в детстве. Именно это помогло ей избавиться депрессивного состояния. Звезда даже была готова отказаться от своей карьеры, чтобы чувствовать снова радость, счастье и любовь. Впоследствии она отправилась в Индию, где начала свою трансформацию и нашла покой и гармонию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская сообщила, что прекратила продюсерскую деятельность, а также рассказала о жестокости шоу-бизнеса.