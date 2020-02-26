Могилевская неожиданно сменила имидж: как сейчас выглядит певица

Популярная украинская певица Наталья Могилевская неожиданно сменила привычный образ.

Фотографиями в новом имидже артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Наталья Могилевская Instagram @nataliya_mogilevskaya

Новости Могилевская ошеломила поклонников стройной фигурой в откровенном наряде

В частности, Могилевская поэкспериментировала со своей прической. Так, на свежих снимках 44 -летняя знаменитость позирует с объемными кудряшками и большим красным бантом.

"Начинается...", – коротко подписала публикацию Наталья.

Наталья Могилевская сменила имидж Instagram @nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская сменила имидж Instagram @nataliya_mogilevskaya

Примечательно, что поклонники положительно отреагировали на бьюти-перемены певицы.

"Какая прикольная", "Шикарная", "Вам идет", "Какая красивая", "Секси", – восхищались пользователи в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Наталья Могилевская намекнула, что находится в статусе невесты. В частности, звезда призналась, что счастлива в новых отношениях, которые стали серьезными.

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