Могилевская кардинально сменила имидж и заинтриговала признанием

Украинская певица Наталья Могилевская удивила поклонников новым имиджем – она стала блондинкой.

Так, свои перемены в образе артистка объяснила белой полосой в жизни. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала пресс-служба Могилевской и поделилась свежим фото с ней.

"Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьезные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня "Белый самолет" и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит", – рассказала Могилевская.

Наталья Могилевская стала блондинкой (пресс-служба певицы)

Кроме того, Могилевская в новом образе сняла mood видео на песню-манифест для всех женщин "Белый самолет" и пообещала вскоре его презентовать. К слову, режиссером и креативным продюсером ролика стал Герман Ненов. Именно он снял для артистки фильм на ее "карантинный" альбом "Любов – то велика сила".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская презентовала мини-фильм под названием "Любовь – это большая сила", в котором она страстно целовалась с мужчиной-красавцем.