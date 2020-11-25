Могилевская изменилась до неузнаваемости: новые фото певицы удивили поклонников

София Ковнир Люди 17:11, 25.11.2020

Украинская певица Наталья Могилевская стала героиней новой съемки магазина "SPAZIO" и удивила фанатов неожиданным образом.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

"Мы пользуемся умом, чтобы казаться, а не сердцем, чтобы быть", – подписала кадр певица.

Так, исполнительница примерила разнообразные сезонные луки: от фактурного монохрома до ярких сочетаний.

Наталья Могилевская удивила фанатов неожиданным образом
Instagram Могилевской
Наталья Могилевская удивила фанатов неожиданным образом
Instagram "SPAZIO"

Многие поклонники даже не узнали Могилевскую на снимке. Они засыпали ее комплиментами.

"Не узнать!", "Выглядите сногсшибательно!", "Бомбезное перевоплощение", "Очень красивый образ!", "Интересно, вот смотрю на вас и в шоке… Все-таки человек может очень многое. Изменить внешность вроде бы тяжело, но вы это делаете впечатляюще", – пишут пользователи в комментариях.

Наталья Могилевская удивила фанатов неожиданным образом
Скриншот
Наталья Могилевская удивила фанатов неожиданным образом
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Наталья Могилевская, которая не так давно спровоцировала слухи о новом романе, поделилась подробностями личной жизни.

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