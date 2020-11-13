Могилевская и 90-летний Чапкис стали героями любовного треугольника в новом видео

Украинская певица Наталья Могилевская в дуэте со звездой сериала "Школа", создателем Tik Tok дома ULove Home Даней Вегасом записала кавер на свой легендарный хит "Місяць" и сняла клип на эту композицию.

Так, в основе сюжета разворачивается вампирская история любви между Графом Дракулой в роли которого хореограф Григорий Чапкис и его свитой (украинские звезды Тик Ток из ULove Home), графиней Могилевской и священником в роли Дани Вегаса. Соответствующий ролик был опубликован 13 ноября на официальном YouTube-канале певицы (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В рамках продвижения песни "Белый самолет" я побывала в гостях у тиктокеров, мы очень подружились с ребятами и они мне предложили коллаборацию. Я посчитала это очень интересным, совместить классическое музыкальное образование и современный инновационный подход в музыке... Также для меня было огромной честью сниматься в одном клипе с легендарным танцором, моим преподавателем Григорием Чапкисом. Наша история очень давняя, он был моим учителем еще в 90-х, когда я училась в эстрадно-цирковой академии, так что в этой картине все поколения артистов", – поделилась Могилевская.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой видеоработы певицы. Они написали множество лестных комментариев под публикацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Могилевская сообщила, что прекратила продюсерскую деятельность, а также рассказала о жестокости шоу-бизнеса.