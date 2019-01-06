Мог потерять слух: DZIDZIO запел впервые после избиения

Пострадавший в результате избиения фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома запел впервые после того, как попал в больницу.

Музыкант опубликовал искренний ролик на своей странице в Instagram и поздравил поклонников с наступающим Рождеством.

В ответ посыпались пожелания от подписчиков: "Здоровья и скорейшего выздоровления", "Искренних людей, которые будут дарить тебе счастье!", "С праздником!"

После госпитализации был риск того, что DZIDZIO потеряет слух, а группе пришлось отменить все концерты и корпоративы на ближайший месяц.

DZIDZIO instagram.com/dzidzio

Хома ранее рассказал, что на него напал рейдер Михаил Мишков, который ранее угрожал расправой.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа лиц напала на Хому 28 декабря в центре Киева. Ему нанесли телесные повреждения. Позже в сети появилось первое видео с момента нападения на DZIDZIO.