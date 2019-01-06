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Мог потерять слух: DZIDZIO запел впервые после избиения

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Пострадавший в результате избиения фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома запел впервые после того, как попал в больницу.

Музыкант опубликовал искренний ролик на своей странице в Instagram и поздравил поклонников с наступающим Рождеством.

Дай, Боже, добрий вечір - так говорить господар, коли заходить до хати з дідухом, а всі відповідають: "Дякую, дай, Боже, здоров’я". Він запалює свічку, всі моляться і сідають вечеряти, після вечері всі дружньо колядують. Святий вечір для мене - особливе свято, це свято, коли збирається вся родина за одним столом, на якому найсмачніші в світі дванадцять страв. #святавечеря #святвечір #христоссярождає #христоснародився #коляда #нанебізірка

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

В ответ посыпались пожелания от подписчиков: "Здоровья и скорейшего выздоровления", "Искренних людей, которые будут дарить тебе счастье!", "С праздником!"

Мог потерять слух: DZIDZIO запел впервые после избиения
Мог потерять слух: DZIDZIO запел впервые после избиения
Новости
''Напали восемь человек'': DZIDZIO рассказал новые подробности нападения

  • После госпитализации был риск того, что DZIDZIO потеряет слух, а группе пришлось отменить все концерты и корпоративы на ближайший месяц.

DZIDZIO

DZIDZIO

instagram.com/dzidzio

  • Хома ранее рассказал, что на него напал рейдер Михаил Мишков, который ранее угрожал расправой.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа лиц напала на Хому 28 декабря в центре Киева. Ему нанесли телесные повреждения. Позже в сети появилось первое видео с момента нападения на DZIDZIO.

Персона
группа DZIDZIO
Место
Украина
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Зямов Oся
Зямов Oся
Вот те вот звуки это пение?
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