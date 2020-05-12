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12 мая • обновлено в 11:04
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"Мог переписываться с кем угодно!" Бывший муж Лолиты раскрыл подробности их брака

1.7т
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Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил, что не изменял артистке будучи в браке с ней.

Так, по словам мужчины,он мог переписываться с кем угодно. Однако все якобы интимные переписки, которые всплывали в сети и в которых он называл женщин уменьшительно-ласкательными словами – сплетни. Об этом сообщает издание Starhit.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Фото: vokrug.tv

"Все, кто знаком со мной знают, что я не говорю подобные слова. Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно", – заявил Дмитрий.

Кроме того, он отметил, что начал встречаться с бизнесвумен Ольгой Кулиевой после расставания с певицей. А до этого они просто дружили.

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

Фото: starhit.ru

"Нас познакомили общие друзья. Мы просто проводили время в компании. Вот и все наше знакомство. А когда мы разошлись с Лолой, то нужно было настраивать личную жизнь", – заявил мужчина.

Отмечается, что сейчас бывший муж Милявской живет вместе с Ольгой. Однако он отказался говорить об их отношениях, сославшись на то, что не является публичным человеком и никогда им не был.

Новая возлюбленная Дмитрия Ольга

Новая возлюбленная Дмитрия Ольга

Фото: starhit.ru

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
Теги
шоу шоу-бизнес Новости России
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