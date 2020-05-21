Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

21 мая 71 год мог исполнится знаменитой российской актрисе Любови Полищук. Родилась артистка в 1949 году, но прожила всего 57 лет. В 2006 году она умерла после длительной болезни.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядела актриса в молодости.

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В кино Полищук начала сниматься в 1976 году. Первая роль — в телефильме Марка Захарова "12 стульев". Во времена перестройки, в 1989 году, вышли на экраны два фильма, которые сделали актрису знаменитой — "Интердевочка" и "Любовь с привилегиями".

kino-teatr.ru

Полищук была дважды замужем. От первого брака есть сын — актер Алексей Макаров, от второго брака с художником Сергеем Цигалем - дочь Мариэтта

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер и звезда "Моей прекрасной няни" Борис Смолкин рассказал о состоянии актрисы Любови Полищук во время съемок в сериале.