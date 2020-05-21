Главная Новости
21 мая • обновлено в 05:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

1.1т
Читать материал на украинском

21 мая 71 год мог исполнится знаменитой российской актрисе Любови Полищук. Родилась артистка в 1949 году, но прожила всего 57 лет. В 2006 году она умерла после длительной болезни.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядела актриса в молодости.

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

В кино Полищук начала сниматься в 1976 году. Первая роль — в телефильме Марка Захарова "12 стульев". Во времена перестройки, в 1989 году, вышли на экраны два фильма, которые сделали актрису знаменитой — "Интердевочка" и "Любовь с привилегиями".

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Полищук была дважды замужем. От первого брака есть сын — актер Алексей Макаров, от второго брака с художником Сергеем Цигалем - дочь Мариэтта

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Мог исполнится 71 год: как выглядела в молодости Любовь Полищук

kino-teatr.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер и звезда "Моей прекрасной няни" Борис Смолкин рассказал о состоянии актрисы Любови Полищук во время съемок в сериале.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Любовь Полищук
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги