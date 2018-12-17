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''Мое солнышко'': Дорна заподозрили в отношениях с мужчиной

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Популярного украинского музыканта Ивана Дорна заподозрили в отношениях с грузинским дизайнером Бичолой Тетрадзе. В сети обратили внимание на снимки, которые публикует на своей странице в Instagram дизайнер.

Так, все фотографии с Дорном сопровождаются хештегом "любовь", а описания к снимкам показались пользователям сети весьма романтическими. На это обратил внимание Telegram-канал "Только никому".

''Мое солнышко'': Дорна заподозрили в отношениях с мужчиной

glamurchik.tochka.net

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В своем аккаунте Бичола называет Дорна "солнышком", "ангелом" и всячески признается ему в любви.

Сегодня очень особенный день, и он всегда таким будет для меня, как и ты. Мы столько всего прошли вместе, многому научились, мы повзрослели и стали сильнее, но сколько ещё впереди... Мой самый близкий друг, мой "чудик", спасибо, что родился! С днём рождения, родной! Ты знаешь все, чего я тебе желаю, и это происходит не только раз в году. Верю в тебя и твой талант каждый день все больше и я уверен, тебя так же сильно полюбит весь мир! Твоя музыка, твой вкус, твоя харизма! Тебя невозможно не любить! За тебя везде и всегда! Я твоя опора и поддержка в любой ситуации, есть и останусь самым главным твоим поклонником. Люблю! ♥️ 17.10.1988 Pic📸by Me in Barcelona on my birthday #Чудик #BirthdayBoy #HappyBirthday #LOVE #IvanDorn

Публикация от BICHOLLA TETRADZE (@bicholla)

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский певец Иван Дорн впечатлил поклонников зажигательным танцем с голым торсом в одних трусах. Черно-белое видео артиста, который снимает штаны перед камерой, двигаясь в такт музыке, взбудоражило его подписчиков в Instagram.

Персоны
Иван ДорнІван Дорн
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