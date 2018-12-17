''Мое солнышко'': Дорна заподозрили в отношениях с мужчиной

Популярного украинского музыканта Ивана Дорна заподозрили в отношениях с грузинским дизайнером Бичолой Тетрадзе. В сети обратили внимание на снимки, которые публикует на своей странице в Instagram дизайнер.

Так, все фотографии с Дорном сопровождаются хештегом "любовь", а описания к снимкам показались пользователям сети весьма романтическими. На это обратил внимание Telegram-канал "Только никому".

glamurchik.tochka.net

В своем аккаунте Бичола называет Дорна "солнышком", "ангелом" и всячески признается ему в любви.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский певец Иван Дорн впечатлил поклонников зажигательным танцем с голым торсом в одних трусах. Черно-белое видео артиста, который снимает штаны перед камерой, двигаясь в такт музыке, взбудоражило его подписчиков в Instagram.