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Модель-трансгендер погибла при загадочных обстоятельствах

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Первую в мире звезду-трансгендера реалити-шоу Мириам Риверу нашли мертвой в ее доме в Мексике.

По данным Daily Mail, ее нашли повешенной, а супруг Дэниель Куэрво думает, что кто-то инсценировал самоубийство из-за отказа 38-летней знаменитости стать проституткой.

Мужчина предположил, что Мириам вызвала недовольство со стороны влиятельных людей Мексики, которые хотели, чтобы она начала торговать телом. При этом сама модель открыто выступала против торговли людей.

Мириам Ривера

Мириам Ривера

Daily Mail

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В день смерти Даниэл разговаривал с супругой по телефону. Она жаловалась на рвоту с кровью, в связи с чем мужчина посоветовал обратиться к врачу. Уже после этого разговора звезда скончалась. Все это произошло в феврале 2019 года, и супруг до сих пор не знает, что на самом деле произошло с ней.

Ривера

Ривера

Daily Mail

Более того, тело модели кремировали, так и не сделав вскрытия. Куэрво пытался организовать похороны, когда получил звонок с угрозами: "Не вздумай возвращаться в Мексику, или мы убьем и тебя тоже". С тех пор он еще ни разу не был в стране, чтобы попрощаться с любимой.

Модель-трансгендер погибла при загадочных обстоятельствах

Daily Mail

Модель-трансгендер погибла при загадочных обстоятельствах

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США загадочно умерла внучка американского радиоведущего Роберта Фрэнсиса Кэннеди-младшего скончалась в США.

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Место
Мексика
Теги
шоу-бизнес смерть
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