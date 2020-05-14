Модель с неизлечимой болезнью кожи Винни Харлоу восхитила пикантными фото в бикини
Известная канадская модель Винни Харлоу с неизлечимым заболеванием кожи поделилась с поклонниками пикантными снимками.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в розовом купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Свой образ Харлоу дополнила кроссовками того же цвета.
"Витамин D", – подписала свою публикацию Винни.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантных снимков звезды и засыпали ее комплиментами.
"Ты ошеломляешь", "Красивая", "Ты такая горячая" "Королева", "Вау, вкусные фото!" – написали люди.
Напомним, что Винни Харлоу является первой фотомоделью, которая прославилась с помощью болезни витилиго. В связи с заболеванием у темнокожей модели на теле видны большие белые пятна, что и стало "фишкой" девушки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась с поклонниками пикантным фото в купальнике.