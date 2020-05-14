Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Модель с неизлечимой болезнью кожи Винни Харлоу восхитила пикантными фото в бикини

3.4т
Читать материал на украинском

Известная канадская модель Винни Харлоу с неизлечимым заболеванием кожи поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в розовом купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Свой образ Харлоу дополнила кроссовками того же цвета.

Винни Харлоу

Винни Харлоу

Фото: instagram/winnieharlow

"Витамин D", – подписала свою публикацию Винни.

Винни Харлоу сексуально позирует на камеру

Винни Харлоу сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/winnieharlow

Винни Харлоу в откровенном купальнике

Винни Харлоу в откровенном купальнике

Фото: instagram/winnieharlow

Соблазнительная Винни Харлоу

Соблазнительная Винни Харлоу

Фото: instagram/winnieharlow

Винни Харлоу в пикантной фотосессии

Винни Харлоу в пикантной фотосессии

Фото: instagram/winnieharlow

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантных снимков звезды и засыпали ее комплиментами.

"Ты ошеломляешь", "Красивая", "Ты такая горячая" "Королева", "Вау, вкусные фото!" – написали люди.

Модель с неизлечимой болезнью кожи восхитила пикантными фото в бикини
Модель с неизлечимой болезнью кожи восхитила пикантными фото в бикини
Модель с неизлечимой болезнью кожи восхитила пикантными фото в бикини
Модель с неизлечимой болезнью кожи восхитила пикантными фото в бикини
Модель с неизлечимой болезнью кожи восхитила пикантными фото в бикини

Напомним, что Винни Харлоу является первой фотомоделью, которая прославилась с помощью болезни витилиго. В связи с заболеванием у темнокожей модели на теле видны большие белые пятна, что и стало "фишкой" девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась с поклонниками пикантным фото в купальнике.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Винни Харлоу
Теги
шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги