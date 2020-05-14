Модель с неизлечимой болезнью кожи восхитила пикантными фото в бикини

Известная канадская модель Винни Харлоу с неизлечимым заболеванием кожи поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в розовом купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Свой образ Харлоу дополнила кроссовками того же цвета.

Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow

"Витамин D", – подписала свою публикацию Винни.

Винни Харлоу сексуально позирует на камеру Фото: instagram/winnieharlow

Винни Харлоу в откровенном купальнике Фото: instagram/winnieharlow

Соблазнительная Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow

Винни Харлоу в пикантной фотосессии Фото: instagram/winnieharlow

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантных снимков звезды и засыпали ее комплиментами.

"Ты ошеломляешь", "Красивая", "Ты такая горячая" "Королева", "Вау, вкусные фото!" – написали люди.

Напомним, что Винни Харлоу является первой фотомоделью, которая прославилась с помощью болезни витилиго. В связи с заболеванием у темнокожей модели на теле видны большие белые пятна, что и стало "фишкой" девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась с поклонниками пикантным фото в купальнике.

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