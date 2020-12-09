Модель решила избавиться от последствий пластики и филлеров: сколько стоит вернуть естественную внешность

Британская 21-летняя модель Молли Мэй Хейг решила избавиться от своих пухлых губ, белоснежной улыбки и идеального овала лица. Девушка осуществила множество процедур, чтобы изменить свою внешность, но сейчас делает все, чтобы вернуть естественный вид.

Так, звезда использовала филлеры в губы, скулы, челюсть, а также обращалась к стоматологу, чтобы сделать сияющую улыбку. Об этом сообщает издание The Sun.

Как стало известно, такие изменения в жизни Мэй начались с 17 лет. По информации экспертов, на это девушка потратила более 8 тысяч фунтов стерлингов (около 300 тысяч гривен), из них 6 тысяч фунтов – на филлеры и 2 тысячи – на зубы.

По словам Мэй, она скучает по своему прежнему внешнему виду и поэтому решила все вернуть обратно. Модель заявила, что особенно жалеет о сделанных инъекциях в челюсть.

Теперь на растворение наполнителя в челюсти и губах девушке придется потратить около 500 фунтов стерлингов (около 18 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная блогерша из Киева Анастасия Покрищук стала известной благодаря своим самым большим искусственным скулам в мире. Девушка наколола их сама себе филлерами.