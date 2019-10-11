Модель Ратаковски засветила растяжки на бедрах в пикантном купальнике

В рамках рекламной кампании бренда купальником Inamorata Woman супермодели Эмили Ратаковски снялась модель с растяжками на бедрах.

Соответствующий кадр обнародован на официальной Instagram-странице магазина, где можно крупным планом рассмотреть эти изъяны на коже девушки.

Модель с растяжками снялась для бренда Ратаковски

В частности, темнокожая модель позировала в слитном откровенном купальнике лимонного цвета в горошек. К камере она стояла спиной, частично развернувшись, и глядя через плечо. В свою очередь, яркие растяжки на ее коже видны даже тем, кто не присматривается в этой части тела девушки.

Модель рекламирует с растяжками купальник Inamorata instagram/inamoratawoman/

Мнения пользователей по этому поводу разделились. Одни поддержали за оригинальность, ведь очень часто в подобных фотосессиях используют фотошоп, чтобы убрать все изъяны. Зато другая часть аудитории была не в восторге, что им крупным планом показали несовершенное тело модели.

Эта же модель instagram/inamoratawoman/

Модель с растяжками на бедрах instagram/inamoratawoman/

Модель с растяжками instagram/inamoratawoman/

Модель для бренда Ратаковски instagram/inamoratawoman/

Другие модели не со стандартной фигурой

Как сообщал OBOZREVATEL, сама Ратаковски часто снимается в подобных откровенных фотосессиях. Хотя растяжек у нее ни разу не было замечено. Летом папарацци застукали Эмили на пляже и показали фото без ретуши, которое не сильно отличалось от тех, которыми она обычно балует поклонников.

Тем не менее, супермодель является сторонницей бодипозитива и даже снялась в одной рекламе с небритыми подмышками, чтобы доказать, что женщины являются красивыми в любом состоянии. Но не все были с этим согласны.

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