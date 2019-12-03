Модель-"копия" Кардашьян показала огромную голую грудь: горячее фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила сеть горячим фото.

Так, на нем она позировала полностью голой, продемонстрировав пышную грудь. Соответствующий снимок Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз засветила голую грудь Фото: instagram/demirosemawby

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации модели и засыпали ее комплиментами.

"Красивая девушка", "Очень горячая", "Принцесса", "Идеальная", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз засветила пышную грудь Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз полностью голая Фото: instagram/demirosemawby

Соблазнительная Деми Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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