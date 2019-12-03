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3 декабря • обновлено в 12:34
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Модель-"копия" Кардашьян показала огромную голую грудь: горячее фото

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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила сеть горячим фото.

Так, на нем она позировала полностью голой, продемонстрировав пышную грудь. Соответствующий снимок Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз засветила голую грудь

Деми Роуз засветила голую грудь

Фото: instagram/demirosemawby

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Глюкоза взбудоражила сеть полуобнаженным телом: горячие фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации модели и засыпали ее комплиментами.

"Красивая девушка", "Очень горячая", "Принцесса", "Идеальная", — написали люди.

Модель-"копия" Кардашьян показала огромную голую грудь: горячее фото
Модель-"копия" Кардашьян показала огромную голую грудь: горячее фото
Модель-"копия" Кардашьян показала огромную голую грудь: горячее фото
Модель-"копия" Кардашьян показала огромную голую грудь: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз засветила пышную грудь

Деми Роуз засветила пышную грудь

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз полностью голая

Деми Роуз полностью голая

Фото: instagram/demirosemawby

Соблазнительная Деми Роуз

Соблазнительная Деми Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Деми Роуз
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