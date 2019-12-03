Модель-"копия" Кардашьян показала огромную голую грудь: горячее фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила сеть горячим фото.
Так, на нем она позировала полностью голой, продемонстрировав пышную грудь. Соответствующий снимок Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.
Деми Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз засветила голую грудь
Фото: instagram/demirosemawby
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации модели и засыпали ее комплиментами.
"Красивая девушка", "Очень горячая", "Принцесса", "Идеальная", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Деми Роуз засветила пышную грудь
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз полностью голая
Фото: instagram/demirosemawby
Соблазнительная Деми Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.
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