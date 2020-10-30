Модель Карли Клосс впервые станет мамой – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что популярная супермодель Карли Клосс впервые станет мамой. Девушка беременна от своего 35-летнего супруга Джошуа Кушнера.

Знаменитость готовится к родам уже в 2021 году, пишет издание People, ссылаясь на собственные источники.

"Карли очень рада, что ожидает появления первенца, который должен появиться на свет в 2021 году. Она будет замечательной матерью", – сообщил инсайдер.

Сама модель пока никак не комментирует свое положение. Но, по словам источника, она очень счастлива.

Модель Карли Клосс и ее супруг Джошуа Кушнер станут родителями Intermoda.Ru

Напомним, Клосс и Кушнер вступили в брак в октябре 2018 года. Поэтому не так давно супруги отпраздновали вторую годовщину свадьбы. До этого пара начала встречаться в 2012 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Карли Клосс и "ангел" Victoria's Secret Изабель Гулар вышли в свет в одинаковых нарядах от Fendi.