Модель из Казахстана публично разделась ради прав: хейтеры пригрозили ей расправой

18 летняя модель Ширин Нарчаева из Казахского города Тараз (бывший Джамбул) серией эротических фотографий выступила против "средневековых предрассудков" в ее стране и вызвалась помочь в этой борьбе местной молодежи.

Девушка стала публиковать в Instagram полуобнаженные фотографии, оставляя на себе лишь часть традиционных казахских костюмов и украшений. Затея обернулась для нее волной критики и угроз со стороны категоричных приверженцев морали и религиозных канонов.

Ширин Нарчаева Фото: bigpicture.ru

Наряду с этим в сети нашлось множество единомышленников молодой модели, которые буквально восхитились ее внешностью и смелостью.

Среди комментариев под фотографиями девушки можно отыскать прямые угрозы, хейтеры обещают избить ее при первом же удобном случае. Как пишет источник, со временем в сети даже появился ролик будто бы с избиением Нарчаевой, однако позже модель опровергла информацию, что на нее напали. В качестве доказательств девушка лишь опубликовала свежие фотографии в традиционном стиле, на которых видно, что она в порядке.

Когда же градус критики достиг рекордной отметки, модель разместила на YouTube провокационный ролик: в начале она извинилась перед казахским народом за свои поступки, однако далее изменившийся ракурс открыл ее полуобнаженное тело, а сама Нарчаева показала в камеру средний палец.

В своем последнем Instagram-посте девушка рассказала подписчикам, что ее фотографии по неизвестным причинам исчезают из соцсети.

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