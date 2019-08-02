"Много раз обжигался": Седокова прокомментировала сексуальную ориентацию Лазарева

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации российского поп-исполнителя Сергея Лазарева.

Так, по мнению артистки Лазарев до сих пор не нашел свою вторую половинку, потому что ранее разочаровался в женщинах. Поэтому его часто видят в компании друзей-мужчин, пишет Teleprogramma.pro.

При этом, как объяснила Седокова, Лазарев нуждается в верной и преданной спутнице, и, по ее словам, предпочтения отдает женщинам, а не мужчинам.

Анна Седокова и Сергей Лазарев Woman.ru

"Я пару раз соприкасалась с Сергеем Лазаревым по работе и знаю, что он перфекционист. Самые высокие требования он предъявляет к себе, а также хочет многого от других. Чтобы завладеть сердцем Сергея, нужно стать его настоящим и очень близким другом. Есть категория женщина-друг, которая всегда будет рядом и поддержит. Она сможет хранить секреты и никогда не предаст", – поделилась Анна.

Она объяснила, что вокруг Лазарева всегда было много поклонниц, но ни одна из них не сумела оправдать ожидания российского секс-символа. Певец много раз обжигался и поэтому не может подпустить к себе любую.

"У Сергея потрясающее чувство юмора . А вот давить на него и пытаться быстро сблизиться не стоит: он этого не терпит и никогда не подпустит к себе малознакомого человека. Сергей много раз обжигался – в силу своей популярности, множества поклонниц… Поэтому раскрывается он исключительно в проверенной компании друзей, часто мужчин", – добавила Седокова.

Звезда указала, что прежде чем стать любимой женщиной Сергея Лазарева, нужно войти в его круг общения и зарекомендовать себя как верный, добрый друг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лазареву давно приписывают роман с украинкой Ани Лорак, в сети неоднократно распространяли информацию, что певица является приемной матерью его сына Никиты.

Также часто ходили слухи о нетрадиционной ориентации Сергея. В частности, ему приписывали роман с российским певцом Алексом Малиновским, с которым Сергей летал на отдых в США.

Сама же Лорак закрутила роман с молодым музыкантом Егором Глебом.

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