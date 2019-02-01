''Мне затыкают рот'': чем KAZKA разозлила популярных блогеров

Популярные YouTube-блогеры обозлились на украинскую группу KAZKA. По их словам, лейбл, к которому принадлежит коллектив, блокирует видео с критикой в адрес музыкантов.

Блогер Алина Еврофан после ее обзора на клип "Плакала" получила так называемый "страйк" на своем Youtube-канале, а в блоге RUSSELL BLOG удалили несколько видеозаписей.

tsn.ua

По словам Алины, видео она загрузила еще 4 месяца назад, а вот жалобу на него подали значительно позже.

"Видео нашли вручную. И все бы ничего, если бы на Youtube не осталось множество обзоров на этот клип. Вся причина в том, что мне не понравился ролик группы KAZKA. Я сказала, что посыл слишком прост и примитивен, но я не обидела ни солистку, ни группу. Продюсерский центр Mamamusic посчитал, что мое видео портит репутацию их коллективу, поэтому его удалил", — говорит девушка.

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Блогер отметила, что причиной блокировки видео указали "нарушение авторских прав".

"На данном этапе я не связывалась с Мamamusic по причине того, что полностью изучаю ситуацию с юридической точки зрения, хочу узнать все нюансы и быть уверенной на все 100% в том, что я ничего не нарушила. Если это действительно так, то "страйк" я буду отзывать. Подобная практика для меня впервые, когда нарушение "кинули" вручную, спустя такое количество времени", — сообщила Алина Еврофан OBOZREVATEL.

Блог Ивана Рассела также пострадал от блокировки видео. Так, на этом Youtube-канале заблокировали ролик, в котором автор сделал обзор на выступление группы.

"По сути мне затыкают рот. Почему так делается? Потому что скоро Национальный отбор на Евровидение. Я смотрел жеребьевку группы и они сказали, что в этом году уверены в своей победе. И я думаю, что они не просто так в этом уверены. Если они таким путем хотят избавиться от всего плохого, и оставить только все хорошее, то я не знаю, как это назвать", — говорит Иван Рассел.

Он отметил, что после публикации видео, в которых он и Алина Еврофан подняли вопрос о том, что ролики с упоминанием группы KAZKA блокируют, ему начали писать и другие блогеры.

"Я считаю что артисты и лейбл должны нормально и адекватно воспринимать комментарии, какими бы они ни были. Если песня плохая — значит плохая, если кто-то плохо спел — нужно позаниматься вокалом. Наблюдать лицемерие в шоу-бизнесе уже надоело", — сказал блогер в комментарии OBOZREVATEL.

Отметим, что OBOZREVATEL попытался пообщаться с представителями лейбла Mamamusic, чтобы прояснить ситуацию, но ответ пока не получил. Если в продюсерском центре с нами захотят связаться после публикации этого материала, мы изложим противоположную позицию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский продюсер Денис Путинцев, указал на слабые стороны нашумевшего коллектива. По его словам, в ходе выступления всех 16 претендентов в Нацотборе могут быть "неожиданности". Ведь проект, несмотря на стремительный рост, по-прежнему остается студийным.

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