"Мне снова 15": напугав внешним видом, жена Павла Воли резко омолодилась

Российская спортсменка Ляйсан Утяшева, ранее поразившая сеть своими изменившимися фотографиями, показала, как менялась ее внешность.

В своем Instagram-аккаунте жена Павла Воли рассказала о том, как стала пользоваться набирающей популярность социальной сетью TikTok, продемонстрировав ряд фотоснимков своей жизни.

"И вот мне снова 15. И я в tiktok_russia!" – поделилась впечатлениями Утяшева.

Напомним, ранее журналисты обратили внимание на серьезные изменения во внешности Ляйсан Утяшевой и отметили, что бывшая гимнастка неожиданно резко постарела.

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