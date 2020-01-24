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24 января • обновлено в 09:35
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"Мне снова 15": напугав внешним видом, жена Павла Воли резко омолодилась

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Российская спортсменка Ляйсан Утяшева, ранее поразившая сеть своими изменившимися фотографиями, показала, как менялась ее внешность.

В своем Instagram-аккаунте жена Павла Воли рассказала о том, как стала пользоваться набирающей популярность социальной сетью TikTok, продемонстрировав ряд фотоснимков своей жизни.

Интернет ворвался в нашу жизнь и поменял ее... Диджитализация неизбежна🦾 Ныряя в новые социальные пространства, попадаешь в совершенно иную вселенную. И вот мне снова 15 🙈 И я в @tiktok_russia! Tik Tok - концентрация самой продвинутой молодежи в мире😍 Пока не понятен алгоритм, но дико весело ... Ребята, я с вами, подписывайтесь🖖🏻 Ссылка в сториз и в шапке профиля ☝🏻

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

"И вот мне снова 15. И я в tiktok_russia!" – поделилась впечатлениями Утяшева.

Напомним, ранее журналисты обратили внимание на серьезные изменения во внешности Ляйсан Утяшевой и отметили, что бывшая гимнастка неожиданно резко постарела.

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