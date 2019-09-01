"Мне пофиг!" Известный телеведущий затроллил Киркорова за истерику на сцене. Видео

Российский телеведущий Андрей Малахов передразнил истерику певца Филиппа Киркорова на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram, представив пародию на российского "поп-короля" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Леша, Наташа, Миша и Ко – выкладывать такое, когда за несколько часов до прямого эфира никого нет в студии – аморально", – подписал он.

На видео Малахов выходит на съемочную площадку телешоу "Привет, Андрей" и начинает кричать: "Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда. Пока я не отрепетирую с камерами, ничего не начнется, понятно? Мне пофиг на ваш прямой эфир. Пока я не сделаю репетицию перед выходом в субботу, ничего не будет. Сами потом с Крутым будете разговаривать", – прокричал он.

Малахов передразнил Киркорова

В комментариях посмеялись над пародией Малахова. Однако пользователи заметили, что Киркорова он все же перекричать не смог.

"Не получилось Киркорова догнать", "Ведущий от Бога, а актер никакой. Что-то наиграно и не по-настоящему", "Нормально, рабочая ситуация", "Андрей, до Фили далеко. Он не играет – он живет в образе", – отреагировали в сети, а среди комментаторов также оказалась Лера Кудрявцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, на "Новой волне" Киркоров обматерил организаторов фестиваля. Этот момент попал на видео.

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