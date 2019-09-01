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"Мне пофиг!" Известный телеведущий затроллил Киркорова за истерику на сцене. Видео

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Российский телеведущий Андрей Малахов передразнил истерику певца Филиппа Киркорова на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram, представив пародию на российского "поп-короля" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Леша, Наташа, Миша и Ко – выкладывать такое, когда за несколько часов до прямого эфира никого нет в студии – аморально", – подписал он.

Новости
Киркоров публично оконфузился прямо на сцене: момент попал на видео

На видео Малахов выходит на съемочную площадку телешоу "Привет, Андрей" и начинает кричать: "Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда. Пока я не отрепетирую с камерами, ничего не начнется, понятно? Мне пофиг на ваш прямой эфир. Пока я не сделаю репетицию перед выходом в субботу, ничего не будет. Сами потом с Крутым будете разговаривать", – прокричал он.

Малахов передразнил Киркорова

Малахов передразнил Киркорова

В комментариях посмеялись над пародией Малахова. Однако пользователи заметили, что Киркорова он все же перекричать не смог.

"Не получилось Киркорова догнать", "Ведущий от Бога, а актер никакой. Что-то наиграно и не по-настоящему", "Нормально, рабочая ситуация", "Андрей, до Фили далеко. Он не играет – он живет в образе", – отреагировали в сети, а среди комментаторов также оказалась Лера Кудрявцева.

"Мне пофиг!" Известный телеведущий затроллил Киркорова за истерику на сцене. Видео
"Мне пофиг!" Известный телеведущий затроллил Киркорова за истерику на сцене. Видео
"Мне пофиг!" Известный телеведущий затроллил Киркорова за истерику на сцене. Видео
"Мне пофиг!" Известный телеведущий затроллил Киркорова за истерику на сцене. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на "Новой волне" Киркоров обматерил организаторов фестиваля. Этот момент попал на видео.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Андрей Малахов Филипп Киркоров
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы
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