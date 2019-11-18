"Мне нужно лечиться": Бочкарева высказалась после скандала с наркотиками

Актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах высказалась в сети. Она заявила, что у нее совершенно нет времени на "интриги и обсуждения".
Также актриса на своей странице в социальной сети Instagram разместила новый снимок, который понравился ее поклонникам.
Наталья Бочкарева
instagram.com/natalia_bochkareva_official
"И опять пишут-пишут-пишут небылицы. И опять СМИ все перевернули.
Оказывается, "Есть че?", которое, собственно, придумали именно вы, мои дорогие подписчики, после вчерашнего поста стало, по мнению некоторых средств массовой информации, моим повседневным сленгом и мне нужно лечиться. Какой вообще ужас. Мне что теперь и вовсе в Instagram ничего не выставлять и не шутить, чтобы перестали цепляться за каждое слово? Сейчас в моей жизни совершенно нет времени на то, чтобы влезать в ваши "диванные" интриги", - написала Бочкарева.
Она добавила, что расскажет о произошедшем сама.
"И прекращайте спрашивать. Я обещала, что все расскажу, когда будет нужно.
Не лезьте со своими советами, куда не нужно!", - написала актриса.
И опять пишут-пишут-пишут небылицы. И опять СМИ все перевернули..🤦🏻♀️ Оказывается, "ЕСТЬ ЧЕ?", которое, собственно, придумали именно вы, мои дорогие подписчики☝🏼, после вчерашнего поста стало, по мнению некоторых средств массовой информации, моим повседневным сленгом и мне нужно лечиться. Какой вообще ужас🤦🏻♀️ Мне что теперь и вовсе в Инстаграм ничего не выставлять и не шутить, чтобы перестали цепляться за каждое слово?? • Сейчас в моей жизни совершенно нет времени на то, чтобы влезать в ваши "диванные" интриги, поскольку, помимо школы, у меня близится большой и серьезный проект, который будет для всех вас неожиданным сюрпризом😎 И прекращайте спрашивать. Я обещала, что все расскажу, когда будет нужно. Не лезьте со своими советами, куда не нужно! Впредь за негатив буду блокировать без разбирательств. ——— #натальябочкарева #бочкарева #натальябочкарёва #мояправда #мояжизнь #nataliabochkareva #bochkareva
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
18 октября Бочкареву лишили прав после скандала с наркотиками.
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