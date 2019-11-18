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18 ноября • обновлено в 09:58
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"Мне нужно лечиться": Бочкарева высказалась после скандала с наркотиками

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Актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах высказалась в сети. Она заявила, что у нее совершенно нет времени на "интриги и обсуждения".

Также актриса на своей странице в социальной сети Instagram разместила новый снимок, который понравился ее поклонникам.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

instagram.com/natalia_bochkareva_official

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"И опять пишут-пишут-пишут небылицы. И опять СМИ все перевернули.

Оказывается, "Есть че?", которое, собственно, придумали именно вы, мои дорогие подписчики, после вчерашнего поста стало, по мнению некоторых средств массовой информации, моим повседневным сленгом и мне нужно лечиться. Какой вообще ужас. Мне что теперь и вовсе в Instagram ничего не выставлять и не шутить, чтобы перестали цепляться за каждое слово? Сейчас в моей жизни совершенно нет времени на то, чтобы влезать в ваши "диванные" интриги", - написала Бочкарева.

Она добавила, что расскажет о произошедшем сама.

"И прекращайте спрашивать. Я обещала, что все расскажу, когда будет нужно.

Не лезьте со своими советами, куда не нужно!", - написала актриса.

И опять пишут-пишут-пишут небылицы. И опять СМИ все перевернули..🤦🏻‍♀️ Оказывается, "ЕСТЬ ЧЕ?", которое, собственно, придумали именно вы, мои дорогие подписчики☝🏼, после вчерашнего поста стало, по мнению некоторых средств массовой информации, моим повседневным сленгом и мне нужно лечиться. Какой вообще ужас🤦🏻‍♀️ Мне что теперь и вовсе в Инстаграм ничего не выставлять и не шутить, чтобы перестали цепляться за каждое слово?? • Сейчас в моей жизни совершенно нет времени на то, чтобы влезать в ваши "диванные" интриги, поскольку, помимо школы, у меня близится большой и серьезный проект, который будет для всех вас неожиданным сюрпризом😎 И прекращайте спрашивать. Я обещала, что все расскажу, когда будет нужно. Не лезьте со своими советами, куда не нужно! Впредь за негатив буду блокировать без разбирательств. ——— #натальябочкарева #бочкарева #натальябочкарёва #мояправда #мояжизнь #nataliabochkareva #bochkareva

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
Наталья Бочкарева
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