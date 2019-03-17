"Мне нравится твой Макс!" На горизонте Собчак "замаячила" соперница

Российская телеведущая Лера Кудрявцева призналась своей коллеге по цеху Ксении Собчак, что ей нравится ее муж Максим Виторган, с которым было объявлено о разрыве.

Соответствующий разговор состоялся в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, где Ксения должна была отвечать на вопросы. В частности, зашел разговор о женатых мужчинах, верности и отношениях.

"Лер, ты так говоришь, как будто люди в мире никогда не разводятся. Неужели эти разводы не случаются, когда человек встретил кого-то еще? И что человек, которого он встретил, обязательно виноват в этом разводе?" – спросила Собчак.

На заявление Ксении о том, что в разрыве отношений обычно виноваты обе стороны, Кудрявцева не согласилась и неожиданно привела в пример ситуацию, будто она начинает флиртовать с Виторганом.

"Вот Максим Виторган. Я тоже замужем. Мне пипец как понравился твой Макс. Ну прям все! Не могу! Моя судьба! И я начинаю к твоему Максу, значит..." – подмигнула Кудрявцева.

Собчак в ответ сказала, что сначала нужно расстаться с человеком, а потом начинать встречаться с другим.

"Со своим я рассталась, хорошо, я одна, но мне нравится твой Макс. И я давай его у тебя отбивать", – добавила Кудрявцева.

Собчак ответила, что если Лера считает это своим счастьем, а для Виторгана это возможно, то ей не нужен такой муж: "Я считаю, если человек любит тебя, он не будет ни с кем кокетничать. Если человек хочет быть с тобой, он не будет смотреть, как ты там ему ни мигай", – отметила Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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