"Мне не стыдно": популярная украинская певица сверкнула грудью на камеру

Популярная украинская певица Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, показала фигуру в откровенном наряде. Так, она позировала в прозрачном боди, которое демонстрировало ее стройные формы, а также грудь.
Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/mamarika_official
#Halloween ?!Нє,не чула 👻 Але чула що коли в гардеробі з’являється нова білизна від @zhilyova_lingerie ,то твій бойфренд автоматично перетворюється на фотографа,а квартира на фотостудію😜 Яка фотка більше нра- 1,2,3,4? . З.И. І ні ,мені не стидно! Філ маселф соу сексі і лав май баді,чого і вам бажаю,дівчулі🖤
instagram.com/mamarika_official
instagram.com/mamarika_official
instagram.com/mamarika_official
Отметим. что девушка часто радует своих поклонников яркими фото.
Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская порадовала поклонников пикантным фото. На нем она позировала в коротком черном платье, которое оголило ее стройные ноги
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