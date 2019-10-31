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31 октября • обновлено в 09:16
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"Мне не стыдно": популярная украинская певица сверкнула грудью на камеру

6.2т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, показала фигуру в откровенном наряде. Так, она позировала в прозрачном боди, которое демонстрировало ее стройные формы, а также грудь.

Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мне не стыдно": популярная украинская певица сверкнула грудью на камеру

instagram.com/mamarika_official

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"Мне не стыдно": популярная украинская певица сверкнула грудью на камеру

instagram.com/mamarika_official

"Мне не стыдно": популярная украинская певица сверкнула грудью на камеру

instagram.com/mamarika_official

"Мне не стыдно": популярная украинская певица сверкнула грудью на камеру

instagram.com/mamarika_official

Отметим. что девушка часто радует своих поклонников яркими фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская порадовала поклонников пикантным фото. На нем она позировала в коротком черном платье, которое оголило ее стройные ноги

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