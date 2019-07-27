"Мне не нужен Крымский мост!" Шнурова призвали не пускать на полуостров

Продюсер российской поп-группы "Ласковый май" Андрей Разин набросился на музыканта Сергея Шнурова за высказывание об аннексированном Крыме.
Ему не понравилось давнее заявление Шнурова о том, что ему не нужны "успехи" РФ с Крымским мостом и Сирией, а нужна "нормальная человеческая жизнь". Разин процитировал музыканта на своей странице в Instagram:
"Мне этот ваш Крымский мост с Сирией нах*р не нужны. Мне нужна нормальная медицина, дешевая и качественная еда, адекватные цены на топливо. Мне нужна нормальная человеческая жизнь".
Сергей Шнуров
РИА Новости
За такие слова продюсер пообещал судиться, назвал Шнурова "зас*атой задницей", а также предложил не пускать его на полуостров.
"Раз ты такой ответственный человек, то нечего тебе ездить через Крымский мост, летай лучше в Крым на метле. После таких оскорблений Крыма я обращаюсь ко всем крымчанам не пускать его и не ходить на его концерты никогда", – возмутился Разин.
Андрей Разин
goodhouse.ru
После таких слов Сергея Шнурова я не оставлю его в покое и буду с ним судиться до конца. Следующий процесс 10 сентября в Петроградском суде за оскорбление Москвы. Как заслуженный артист Республики Крым, я хочу его спросить: неужели ты, быдло, которое получает огромные деньги от русского народа и не платит никаких налогов, если ты за один пост хвастаешься, когда оскорбляешь кого-то или пишешь в Instagram и получаешь за это 4.000.000 руб., неужели когда-нибудь твоя задница засратая сядет в машину и ты проедешь по Крымском мосту? Раз ты такой ответственный человек, отвечающий за свои слова, то нечего тебе ездить через Крымский мост, летай лучше в Крым на метле. После таких оскорблений Крыма я обращаюсь ко всем крымчанам не пускать эту рожу и не ходить на его концерты никогда.
Как писал OBOZREVATEL, это не первый конфликт Разина и Шнурова. Так, в марте певец назвал Москву нецензурным словом, сравнив с женским половым органом. Продюсер раскритиковал это, "встав на защиту" столицы РФ.
Разин даже подал заявление в полицию на музыканта за оскорбление Москвы и жителей столицы.
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