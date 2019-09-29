"Мне наср*ть!" Собчак вывели из себя нравоучения в сети

Российскую журналистку Ксению Собчак вывели из себя нравоучения пользователей в сети.

В частности, она написала на своей странице в Instagram по поводу прочтения интервью коллеги, порассуждав на тему мироощущения, из-за чего "поцапалась" с фолловерами.

"Милосердие дает изменчивости шанс. Милосердие — не всепрощение, а способность поставить неожиданную ничем не мотивированную милость выше, чем соображения мести, злобы или наказания. Это не всегда работает, не всегда возможно, но в тех случаях, когда возможно — это даёт человеческой изменчивости шанс. Подталкивает её в правильную сторону", – написала Собчак.

В комментариях добавили, что журналистка обладает качеством, согласно которому ей на все наплевать. Ей припомнили предвыборную кампанию и свадьбу.

Собчак устроила секс-представление на свадьбе tv.ua

"Наличие у вас, Ксения Анатолиевна, разных состояний мы заметили. Я вот прям смотрю и думаю, какой гибкий человек, какой разный. В предвыборной компании одна, на двух своих свадьба вообще разная. Минус – это ваш статус, общество статично, и оно не сможет вам простить, не примет", – написал один из пользователей.

В ответ Собчак заметила: "Так-то оно так, но мне наср*ать. Жизнь то моя", – написала она в комментарии.

Заявление журналистки стало поводом для обсуждений о том, каким человеком она является.

"Ну так бы сразу и написала", "Ксения Анатольевна сама запуталась в себе. Проблема только в том, что люди не идиоты и многое видят", "В этом вы вся. Так зачем тогда все речи. Просто ср*те", – отреагировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Максим Галкин и бывший муж журналистки Максим Виторган затроллили ее в социальных сетях.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся