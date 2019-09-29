"Мне наср*ть!" Собчак вывели из себя нравоучения в сети

Российскую журналистку Ксению Собчак вывели из себя нравоучения пользователей в сети.
В частности, она написала на своей странице в Instagram по поводу прочтения интервью коллеги, порассуждав на тему мироощущения, из-за чего "поцапалась" с фолловерами.
"Милосердие дает изменчивости шанс. Милосердие — не всепрощение, а способность поставить неожиданную ничем не мотивированную милость выше, чем соображения мести, злобы или наказания. Это не всегда работает, не всегда возможно, но в тех случаях, когда возможно — это даёт человеческой изменчивости шанс. Подталкивает её в правильную сторону", – написала Собчак.
В комментариях добавили, что журналистка обладает качеством, согласно которому ей на все наплевать. Ей припомнили предвыборную кампанию и свадьбу.
Собчак устроила секс-представление на свадьбе
tv.ua
"Наличие у вас, Ксения Анатолиевна, разных состояний мы заметили. Я вот прям смотрю и думаю, какой гибкий человек, какой разный. В предвыборной компании одна, на двух своих свадьба вообще разная. Минус – это ваш статус, общество статично, и оно не сможет вам простить, не примет", – написал один из пользователей.
В ответ Собчак заметила: "Так-то оно так, но мне наср*ать. Жизнь то моя", – написала она в комментарии.
Заявление журналистки стало поводом для обсуждений о том, каким человеком она является.
"Ну так бы сразу и написала", "Ксения Анатольевна сама запуталась в себе. Проблема только в том, что люди не идиоты и многое видят", "В этом вы вся. Так зачем тогда все речи. Просто ср*те", – отреагировали в сети.
Прочитала просто невероятное интервью с Юрием Сапрыкиным для медиапортала Ивана Сурвилло. Вот прямо редкий случай ,когда белая зависть берёт какое крутое интервью. Давно не читала такого умного,глубоко созвучного моему мироощущению текста.Очень всем рекомендую. Вот лишь одна цитата: "Человек существо меняющееся и это самое интересно, что в нём есть. Он постоянно думает про себя как про нечто установившееся. Постоянно говорит: "Я такой-то и такой-то", придаёт себе застывшие характеристики и сам не замечает, как через секунду перестаёт им соответствовать. Это то, чем интересен Толстой" "......Толстой интересен тем, как он просвечивает рентгеном человеческую изменчивость: когда говоришь одно, подразумеваешь другое, чувствуешь в этот момент третье, а где-то внутри тебя что-то там на глубине движется в четвёртую сторону. МИЛОСЕРДИЕ ДАЁТ ИЗМЕНЧИВОСТИ ШАНС. Милосердие — не всепрощение, а способность поставить неожиданную ничем не мотивированную милость выше, чем соображения мести, злобы или наказания. Это не всегда работает, не всегда возможно, но в тех случаях, когда возможно — это даёт человеческой изменчивости шанс. Подталкивает её в правильную сторону."
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Максим Галкин и бывший муж журналистки Максим Виторган затроллили ее в социальных сетях.
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