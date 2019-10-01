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1 октября • обновлено в 21:10
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"Мне нас*ать на вас!" Боярский оскандалился хамской выходкой

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Известный российский актер Михаил Боярский припарковал свое авто на полосе встречного движения на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Журналисты местного издания "Фонтанка" поинтересовались у "Д’Артаньяна", что побудило его нарушить ПДД, на что получили неожиданный ответ.

Михаил Боярский

Михаил Боярский

RT

Так, фото с Боярским обнародовали пользователи сайта "Пикабу". Они запечатлели момент, когда актер покинул машину и шел по улице.

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"С Большой Конюшенной выезжает мерс и как будто бы хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке. "Ничего себе, скорая помощь", — думаю. И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе. Показалось, наверное. Не могут приличные люди так делать", — подписал пользователь Юрий Осин.

Михаил Боярский нарушил ПДД

Михаил Боярский нарушил ПДД

"Пикабу"

В ответ на запрос журналистов Боярский подтвердил, что машина действительно была его, но вдаваться в подробности звезда кино не захотел.

"А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне нас*ать на вас", — грубо ответил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Боярский нарвался на гнев пользователей высказыванием о "врагах".

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Персона
Михаил Боярский
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
шоу-бизнес скандалы ПДД
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Да, животные расейские. Вы все - быдлo! Даже ваша уб.людочная "илита"!
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